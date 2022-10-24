Поранених за добу на Харківщині немає – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби після обстрілів до лікарень нікого не доставляли, проте до медиків звернулися люди, які отримали поранення раніше.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. У м. Харків та Куп’янському районі до медиків звернулися 3 особи, які отримали поранення напередодні”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він також повідомив, що ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, які розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

Нагадаємо, на Харківщині більше доби не оголошували повітряну тривогу, востаннє вона звучала вночі з 22 на 23 жовтня. Також, за даними ДСНС, минулої доби не було пожеж через бойові дії.