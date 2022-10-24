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Доба на Харківщині пройшла без повітряних тривог та пожеж через обстріли

Події 07:51   24.10.2022
Оксана Горун
Доба на Харківщині пройшла без повітряних тривог та пожеж через обстріли

Востаннє повітряну тривогу на Харківщині оголошували в ніч із 22 на 23 жовтня: вона звучала з 00:33 до 01:25.

Протягом усього дня 23 жовтня, а також минулої ночі повітряних тривог на Харківщині не було. Такий небувалий за час повномасштабної війни спокій позначився і на зведенні ДСНС. Рятувальники зазначили, що в Харківській області було 9 пожеж, але жодну з них не вказали, як таку, що виникла через бойові дії.

Загалом харківські рятувальники за добу здійснили 20 оперативних виїздів.

“З яких: 9 – на ліквідацію пожеж; 2 – на аварійно-рятувальні роботи; 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам. 1 – інші виїзди”, – навели дані в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 418 вибухонебезпечних предметів.

Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині пройшла без повітряних тривог та пожеж через обстріли".