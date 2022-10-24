Сутки на Харьковщине прошли без воздушных тревог и пожаров из-за обстрелов

Последний раз воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в ночь с 22 на 23 октября: она звучала с 00:33 до 01:25.

В течение всего дня 23 октября, а также минувшей ночью воздушных тревог в Харьковской области не было. Такое небывалое за время полномасштабной войны спокойствие отразилось и на сводке ГСЧС. Спасатели отметили, что в Харьковской области было 9 пожаров, но ни один из них не указали, как возникший из-за боевых действий.

В целом харьковские спасатели за сутки осуществили 20 оперативных выездов.

«Из которых: 9 – на ликвидацию пожаров; 2 – на аварийно-спасательные работы; 8 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам. 1 – другие выезды», — привели данные в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 418 взрывоопасных предметов.