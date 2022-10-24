Сутки на Харьковщине прошли без воздушных тревог и пожаров из-за обстрелов
Последний раз воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в ночь с 22 на 23 октября: она звучала с 00:33 до 01:25.
В течение всего дня 23 октября, а также минувшей ночью воздушных тревог в Харьковской области не было. Такое небывалое за время полномасштабной войны спокойствие отразилось и на сводке ГСЧС. Спасатели отметили, что в Харьковской области было 9 пожаров, но ни один из них не указали, как возникший из-за боевых действий.
В целом харьковские спасатели за сутки осуществили 20 оперативных выездов.
«Из которых: 9 – на ликвидацию пожаров; 2 – на аварийно-спасательные работы; 8 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам. 1 – другие выезды», — привели данные в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 418 взрывоопасных предметов.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, ГСЧС, пожары; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без воздушных тревог и пожаров из-за обстрелов".