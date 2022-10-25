Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине
Под вражеский обстрел за минувшие сутки попали села и поселки у границы и линии фронта. Их обстреливали из танков, минометов и артиллерии — проинформировал Генштаб ВСУ.
«Враг осуществлял обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатнее и Чугуновка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.
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На Купянском направлении под ударом оказалась Кисловка.
Напомним, в результате боевых действий в районе Волчанска перебили магистральный газопровод, который шел с территории РФ. В результате город остался без газа, и глава ХОВА считает, что восстановить газоснабжение до зимы не удастся.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 07:20;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине".