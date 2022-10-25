Live
  • Вторник 25.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🟢

Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:20   25.10.2022
Алексей Наумов
Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине

Под вражеский обстрел за минувшие сутки попали села и поселки у границы и линии фронта. Их обстреливали из танков, минометов и артиллерии — проинформировал Генштаб ВСУ.

«Враг осуществлял обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатнее и Чугуновка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

  • Читайте также: Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине

    • На Купянском направлении под ударом оказалась Кисловка.

    Напомним, в результате боевых действий в районе Волчанска перебили магистральный газопровод, который шел с территории РФ. В результате город остался без газа, и глава ХОВА считает, что восстановить газоснабжение до зимы не удастся.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    07:35
    Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)
    20:39
    В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр
    18:51
    Генштаб сообщил об ударе армии РФ по Купянску и обстреле 7 сел на Харьковщине
    09:10
    Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов
    07:35
    Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
  • смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon

    • Вы читали новость: «Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 07:20;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил об обстреле 11 населенных пунктов на Харьковщине".