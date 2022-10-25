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Генштаб повідомив про обстріл 11 населених пунктів на Харківщині

Події 07:20   25.10.2022
Олексій Наумов
Генштаб повідомив про обстріл 11 населених пунктів на Харківщині

Під ворожий обстріл за минулу добу потрапили села та селища біля кордону та лінії фронту. Їх обстрілювали з танків, мінометів та артилерії – поінформував Генштаб ЗСУ.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу станом на 6:00.

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    • На Куп’янському напрямку під ударом опинилася Кислівка.

    Нагадаємо, внаслідок бойових дій у районі Вовчанська перебили магістральний газопровід, що йшов із території РФ. У результаті місто залишилося без газу, і голова ХОВА вважає, що відновити газопостачання до зими не вдасться.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 07:20;

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