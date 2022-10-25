Генштаб повідомив про обстріл 11 населених пунктів на Харківщині
Під ворожий обстріл за минулу добу потрапили села та селища біля кордону та лінії фронту. Їх обстрілювали з танків, мінометів та артилерії – поінформував Генштаб ЗСУ.
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу станом на 6:00.
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На Куп’янському напрямку під ударом опинилася Кислівка.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій у районі Вовчанська перебили магістральний газопровід, що йшов із території РФ. У результаті місто залишилося без газу, і голова ХОВА вважає, що відновити газопостачання до зими не вдасться.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 07:20;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб повідомив про обстріл 11 населених пунктів на Харківщині".