Генштаб повідомив про обстріл 11 населених пунктів на Харківщині

Під ворожий обстріл за минулу добу потрапили села та селища біля кордону та лінії фронту. Їх обстрілювали з танків, мінометів та артилерії – поінформував Генштаб ЗСУ.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу станом на 6:00.

На Куп’янському напрямку під ударом опинилася Кислівка.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій у районі Вовчанська перебили магістральний газопровід, що йшов із території РФ. У результаті місто залишилося без газу, і голова ХОВА вважає, що відновити газопостачання до зими не вдасться.