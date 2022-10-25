Харьковчане, принявшие переселенцев, могут оформить компенсацию в ЦПАУ
С 26 октября Центры предоставления админуслуг в Харькове начинают прием заявлений от горожан, которые временно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, на компенсацию расходов на коммунальные услуги.
Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.
Напомним, что компенсация владельцам квартир и домов, которые бесплатно приютили переселенцев, с 1 октября составляет 900 гривен за одного человека в месяц.
Подробности — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 26 октября Центры предоставления админуслуг в Харькове начинают прием заявлений от горожан, которые временно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, на компенсацию расходов на коммунальные услуги.".