Харьковчане, принявшие переселенцев, могут оформить компенсацию в ЦПАУ

С 26 октября Центры предоставления админуслуг в Харькове начинают прием заявлений от горожан, которые временно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, на компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Напомним, что компенсация владельцам квартир и домов, которые бесплатно приютили переселенцев, с 1 октября составляет 900 гривен за одного человека в месяц.

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