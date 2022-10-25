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Харьковчане, принявшие переселенцев, могут оформить компенсацию в ЦПАУ

Общество 18:29   25.10.2022
Елена Нагорная
Харьковчане, принявшие переселенцев, могут оформить компенсацию в ЦПАУ

С 26 октября Центры предоставления админуслуг в Харькове начинают прием заявлений от горожан, которые временно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, на компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Напомним, что компенсация владельцам квартир и домов, которые бесплатно приютили переселенцев, с 1 октября составляет 900 гривен за одного человека в месяц.

Подробности — по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 26 октября Центры предоставления админуслуг в Харькове начинают прием заявлений от горожан, которые временно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, на компенсацию расходов на коммунальные услуги.".