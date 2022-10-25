Харків’яни, які прихистили переселенців, можуть оформити компенсацію у ЦНАПах
Із 26 жовтня Центри надання адмінпослуг у Харкові розпочинають прийом заяв від містян, які тимчасово надали житло внутрішньо переміщеним особам, на компенсацію витрат на комунальні послуги.
Про це повідомляють у пресслужбі міськради.
Нагадаємо, що компенсація власникам квартир та будинків, які безкоштовно надали прихисток переселенцям, з 1 жовтня становить 900 гривень за одну людину на місяць.
Подробиці – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 18:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 26 жовтня Центри надання адмінпослуг у Харкові розпочинають прийом заяв від містян, які тимчасово надали житло внутрішньо переміщеним особам, на компенсацію витрат на комунальні послуги.".