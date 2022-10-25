Харків’яни, які прихистили переселенців, можуть оформити компенсацію у ЦНАПах

Із 26 жовтня Центри надання адмінпослуг у Харкові розпочинають прийом заяв від містян, які тимчасово надали житло внутрішньо переміщеним особам, на компенсацію витрат на комунальні послуги.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, що компенсація власникам квартир та будинків, які безкоштовно надали прихисток переселенцям, з 1 жовтня становить 900 гривень за одну людину на місяць.

Подробиці – за посиланням.