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Харків’яни, які прихистили переселенців, можуть оформити компенсацію у ЦНАПах

Суспільство 18:29   25.10.2022
Елена Нагорная
Харків’яни, які прихистили переселенців, можуть оформити компенсацію у ЦНАПах

Із 26 жовтня Центри надання адмінпослуг у Харкові розпочинають прийом заяв від містян, які тимчасово надали житло внутрішньо переміщеним особам, на компенсацію витрат на комунальні послуги.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, що компенсація власникам квартир та будинків, які безкоштовно надали прихисток переселенцям, з 1 жовтня становить 900 гривень за одну людину на місяць.

Подробиці – за посиланням.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 18:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 26 жовтня Центри надання адмінпослуг у Харкові розпочинають прийом заяв від містян, які тимчасово надали житло внутрішньо переміщеним особам, на компенсацію витрат на комунальні послуги.".