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Газ и электрика: в ХОВА сообщили, кому возобновили доступ к цивилизации

Общество 11:51   26.10.2022
Оксана Горун
Газ и электрика: в ХОВА сообщили, кому возобновили доступ к цивилизации

На Харьковщине в течение 25 октября газоснабжение частично возобновилии в более чем 2200 домовладениях, свет дали сотням потребителей, сообщили в ХОВА.

«Специалисты АО «Харьковгаз» в течение 25 октября частично возобновили газоснабжение более чем 2200 домовладений Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. В том числе начато возобновление газоснабжения в г. Купянск, где газ уже есть у более чем 1 500 абонентов», — отметили в ХОВА.

Также жителям Харьковщины продолжают подключать электричество. В Харьковском районе запитали еще 18 домов в Кутузовке и  392 потребителя в Казачьей Лопани. Также электрику дали 335 абонентам в Изюме, селах Оскол и Морозовка Изюмского района; 356 жителям Купянска, сел Василенково, Зарубинка и Ольховатка; 1377 жителям сул, прилегающих к Волоховому Яру: Приморское, Васильевка, Ивановка, Захаровка, Благодатное, Волоховское.

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    • Напомним, посреди энергетического кризиса в стране в Харькове заявили, что запускают эскалаторы в метро. Мэр города Игорь Терехов утверждает, что это не навредит балансу системы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 11:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение 25 октября газоснабжение частично возобновилии в более чем 2200 домовладениях, свет дали сотням потребителей, сообщили в ХОВА".