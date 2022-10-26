Газ и электрика: в ХОВА сообщили, кому возобновили доступ к цивилизации

На Харьковщине в течение 25 октября газоснабжение частично возобновилии в более чем 2200 домовладениях, свет дали сотням потребителей, сообщили в ХОВА.

«Специалисты АО «Харьковгаз» в течение 25 октября частично возобновили газоснабжение более чем 2200 домовладений Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. В том числе начато возобновление газоснабжения в г. Купянск, где газ уже есть у более чем 1 500 абонентов», — отметили в ХОВА.

Также жителям Харьковщины продолжают подключать электричество. В Харьковском районе запитали еще 18 домов в Кутузовке и 392 потребителя в Казачьей Лопани. Также электрику дали 335 абонентам в Изюме, селах Оскол и Морозовка Изюмского района; 356 жителям Купянска, сел Василенково, Зарубинка и Ольховатка; 1377 жителям сул, прилегающих к Волоховому Яру: Приморское, Васильевка, Ивановка, Захаровка, Благодатное, Волоховское.

Напомним, посреди энергетического кризиса в стране в Харькове заявили, что запускают эскалаторы в метро. Мэр города Игорь Терехов утверждает, что это не навредит балансу системы.