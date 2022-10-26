Газ та електрика: у ХОВА повідомили, кому відновили доступ до цивілізації
На Харківщині протягом 25 жовтня газопостачання частково відновили у понад 2200 домоволодіннях, світло дали сотням споживачів, повідомили у ХОВА.
“Фахівці АТ “Харківгаз” протягом 25 жовтня частково відновили газопостачання більш ніж 2200 домоволодінь Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. У тому числі розпочато відновлення газопостачання у м. Куп’янськ, де газ вже є у понад 1 500 абонентів”, – відзначили у ХОВА.
Також мешканцям Харківщини продовжують підключати електрику. У Харківському районі заживили ще 18 будинків у Кутузівці та 392 споживачів у Козачій Лопані. Також електрику дали 335 абонентам в Ізюмі, селах Оскіл та Морозівка Ізюмського району; 356 жителям Куп’янська, сіл Василенкове, Зарубінка та Вільхуватка; 1377 жителям сул, прилеглих до Волохового Яру: Волохового Яру сіл: Приморське, Василівка, Іванівка, Захарівка, Благодатне, Волохівське.
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Нагадаємо, посеред енергетичної кризи в країні в Харкові заявили, що запускають ескалатори в метро. Мер міста Ігор Терехов стверджує, що це не зашкодить балансу системи.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 11:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом 25 жовтня газопостачання частково відновили у понад 2200 домоволодіннях, світло дали сотням споживачів, повідомили у ХОВА".