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«Туалет, душ, столовая — все вкопано»: НГУ показала позиции на Харьковщине

Общество 09:12   26.10.2022
Алексей Наумов
«Туалет, душ, столовая — все вкопано»: НГУ показала позиции на Харьковщине

Нацгвардейцы готовы защищать рубежи, отвоеванные Силами обороны в ходе контрнаступления на Харьковщине.

В регионе окапываются. В Восточном ОТО Нацгвардии Украины показали, как выглядят «зимние» позиции нацгвардейцев.

«Деоккупированные территории Харьковщины нуждаются в усилении защиты от новых попыток российских оккупантов их захватить — они принесли на нашу землю невероятное количество зла и боли. Гвардейцы несут службу на наблюдательных постах и ​​делают все возможное, чтобы рашисты не смогли сюда вернуться и снова установить свой жестокий режим», — отметили на странице ОТО НГУ в facebook.

Помимо защиты от обстрелов позиции нацгвардейцев оборудуют и с учетом приближающихся холодов.

«Все позиции на данном участке делали мы сами. Мои люди, нацгвардейцы, мобилизованные, — рассказывает нацгвардеец Руслан. — Позиции для стрельбы, техники. Столовая, туалет, душ — все вкопано, и все для безопасности находится в земле. Дрова постоянно подвозятся».

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    • В Нацгвардии поясняют: «Сеть наблюдательных постов нацгвардейцев призвана минимизировать потенциальные уязвимости сектора безопасности и обороны при повторных попытках реванша российских оккупантов. Задача гвардейцев состоит в наблюдении за тактической обстановкой и уничтожении малых групп живой силы и техники противника».

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 09:12;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы готовы защищать рубежи, отвоеванные Силами обороны в ходе контрнаступления на Харьковщине".