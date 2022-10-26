«Туалет, душ, столовая — все вкопано»: НГУ показала позиции на Харьковщине
Нацгвардейцы готовы защищать рубежи, отвоеванные Силами обороны в ходе контрнаступления на Харьковщине.
В регионе окапываются. В Восточном ОТО Нацгвардии Украины показали, как выглядят «зимние» позиции нацгвардейцев.
«Деоккупированные территории Харьковщины нуждаются в усилении защиты от новых попыток российских оккупантов их захватить — они принесли на нашу землю невероятное количество зла и боли. Гвардейцы несут службу на наблюдательных постах и делают все возможное, чтобы рашисты не смогли сюда вернуться и снова установить свой жестокий режим», — отметили на странице ОТО НГУ в facebook.
Помимо защиты от обстрелов позиции нацгвардейцев оборудуют и с учетом приближающихся холодов.
«Все позиции на данном участке делали мы сами. Мои люди, нацгвардейцы, мобилизованные, — рассказывает нацгвардеец Руслан. — Позиции для стрельбы, техники. Столовая, туалет, душ — все вкопано, и все для безопасности находится в земле. Дрова постоянно подвозятся».
Читайте также: Портников рассказал о верном пути к гибели России
В Нацгвардии поясняют: «Сеть наблюдательных постов нацгвардейцев призвана минимизировать потенциальные уязвимости сектора безопасности и обороны при повторных попытках реванша российских оккупантов. Задача гвардейцев состоит в наблюдении за тактической обстановкой и уничтожении малых групп живой силы и техники противника».
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Туалет, душ, столовая — все вкопано»: НГУ показала позиции на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 09:12;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы готовы защищать рубежи, отвоеванные Силами обороны в ходе контрнаступления на Харьковщине".