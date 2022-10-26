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“Туалет, душ, їдальня – все вкопано”: НГУ показала позиції на Харківщині

Суспільство 09:12   26.10.2022
Олексій Наумов
“Туалет, душ, їдальня – все вкопано”: НГУ показала позиції на Харківщині

Нацгвардійці готові захищати межі, відвойовані Силами оборони під час контрнаступу на Харківщині.

У регіоні окопуються. У Східному ОТО Нацгвардії України показали, як виглядають “зимові” позиції нацгвардійців.

“Деокуповані території Харківщини потребують посилення захисту від нових спроб російських окупантів їх захопити – вони принесли на нашу землю неймовірну кількість зла та болю. Гвардійці несуть службу на наглядових постах і роблять все можливе, щоб рашисти не змогли сюди повернутися та знову встановити свій жорстокий режим”, – зазначили на сторінці ОТО НГУ у фейсбуці.

Крім захисту від обстрілів, позиції нацгвардійців обладнують і з урахуванням холодів, що наближаються.

“Усі позиції на даній ділянці робили ми самі. Мої люди, нацгвардійці, мобілізовані, – розповідає нацгвардієць Руслан. – Позиції для стрільби, техніки. Їдальня, туалет, душ – все вкопане, і все для безпеки знаходиться в землі. Дрова постійно підвозяться” .

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    • У Нацгвардії пояснюють: “Мережа спостережних постів нацгвардійців покликана мінімізувати потенційні вразливості сектору безпеки та оборони при повторних спробах реваншу російських окупантів. Завдання гвардійців полягає у спостереженні за тактичною обстановкою та знищенням малих груп живої сили та техніки супротивника”.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 09:12;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці готові захищати межі, відвойовані Силами оборони під час контрнаступу на Харківщині".