Уголовник с Изюмщины советовал военным РФ, кого из односельчан ограбить

Ранее судимый житель села Гороховатка Изюмского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками — передавал им адреса состоятельных односельчан, чтобы российские военные их грабили.

Также мужчина предоставлял российским военным сведения об особенностях села, чтобы им было проще ориентироваться на местности, и ко всему еще и систематически привозил оккупантам продукты, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

30-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и взяли его под стражу.