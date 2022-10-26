Уголовник с Изюмщины советовал военным РФ, кого из односельчан ограбить
Ранее судимый житель села Гороховатка Изюмского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками — передавал им адреса состоятельных односельчан, чтобы российские военные их грабили.
Также мужчина предоставлял российским военным сведения об особенностях села, чтобы им было проще ориентироваться на местности, и ко всему еще и систематически привозил оккупантам продукты, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
30-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и взяли его под стражу.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый житель села Гороховатка Изюмского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками — передавал им адреса состоятельных односельчан, чтобы российские военные их грабили.".