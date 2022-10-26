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Уголовник с Изюмщины советовал военным РФ, кого из односельчан ограбить

Происшествия 17:20   26.10.2022
Елена Нагорная
Уголовник с Изюмщины советовал военным РФ, кого из односельчан ограбить

Ранее судимый житель села Гороховатка Изюмского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками — передавал им адреса состоятельных односельчан, чтобы российские военные их грабили.

Также мужчина предоставлял российским военным сведения об особенностях села, чтобы им было проще ориентироваться на местности, и ко всему еще и систематически привозил оккупантам продукты, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

30-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и взяли его под стражу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Мир, Общество; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 17:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый житель села Гороховатка Изюмского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками — передавал им адреса состоятельных односельчан, чтобы российские военные их грабили.".