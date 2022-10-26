Кримінальник із Ізюмщини радив військовим РФ, кого з односельчан пограбувати
Раніше судимий мешканець села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками – передавав їм адреси заможних односельчан, щоби російські військові їх грабували.
Також чоловік надавав російським військовим відомості про особливості села, щоб їм було простіше орієнтуватися на місцевості, і до того ще й систематично привозив окупантам продукти, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
30-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресорці (ст. 111-2 КК України) та взяли його під варту.
Читайте також: У Харкові судитимуть «фаната кадирівців»
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кримінальник із Ізюмщини радив військовим РФ, кого з односельчан пограбувати»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше судимий мешканець села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками – передавав їм адреси заможних односельчан, щоби російські військові їх грабували.".