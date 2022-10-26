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Кримінальник із Ізюмщини радив військовим РФ, кого з односельчан пограбувати

Події 17:20   26.10.2022
Олена Нагорна
Кримінальник із Ізюмщини радив військовим РФ, кого з односельчан пограбувати

Раніше судимий мешканець села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками – передавав їм адреси заможних односельчан, щоби російські військові їх грабували.

Також чоловік надавав російським військовим відомості про особливості села, щоб їм було простіше орієнтуватися на місцевості, і до того ще й систематично привозив окупантам продукти, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

30-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресорці (ст. 111-2 КК України) та взяли його під варту.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Світ, Суспільство; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 17:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше судимий мешканець села Гороховатка Ізюмського району Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками – передавав їм адреси заможних односельчан, щоби російські військові їх грабували.".