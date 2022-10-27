Энергетики начали ремонт, который позволит вернуть свет в Слатино
В Харьковском районе начали восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов воздушной линии 110 кВ, чтобы можно было запитать поселок Слатино и близлежащие населенные пункты.
«Сроки подключения прогнозировать трудно из-за боевых действий, а также работы саперов. Так, на этом участке уже находили противопехотные мины. Военным приходится применять специальную технику для разминирования, и в этом случае время на восстановление сети может увеличиваться», — отметил начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.
Он напомнил, что недавно была восстановлена важная высоковольтная линия 110 кВ в направлении Волчанска.
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«Работы продолжались около месяца. Работали около 20-ти энергетиков с привлечением спецтехники. Мы восстановили 20 км линии, что позволило вернуть свет в такие населенные пункты, как Волчанск, Графское, Белый Колодец, Приколотное, Великий Бурлук, Артемовка и прилегающие к ним села», — отметил Ганус.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе начали восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов воздушной линии 110 кВ, чтобы можно было запитать поселок Слатино и близлежащие населенные пункты.".