Энергетики начали ремонт, который позволит вернуть свет в Слатино

В Харьковском районе начали восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов воздушной линии 110 кВ, чтобы можно было запитать поселок Слатино и близлежащие населенные пункты.

«Сроки подключения прогнозировать трудно из-за боевых действий, а также работы саперов. Так, на этом участке уже находили противопехотные мины. Военным приходится применять специальную технику для разминирования, и в этом случае время на восстановление сети может увеличиваться», — отметил начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.

Он напомнил, что недавно была восстановлена важная высоковольтная линия 110 кВ в направлении Волчанска.

«Работы продолжались около месяца. Работали около 20-ти энергетиков с привлечением спецтехники. Мы восстановили 20 км линии, что позволило вернуть свет в такие населенные пункты, как Волчанск, Графское, Белый Колодец, Приколотное, Великий Бурлук, Артемовка и прилегающие к ним села», — отметил Ганус.