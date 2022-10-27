Енергетики розпочали ремонт, який дасть змогу повернути світло в Слатине

У Харківському районі розпочали відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів повітряної лінії 110 кВ, щоб можна було заживити селище Слатине та прилеглі населені пункти.

“Терміни підключення прогнозувати важко через бойові дії, а також роботу саперів. Так, на цій ділянці вже знаходили протипіхотні міни. Військовим доводиться застосовувати спеціальну техніку для розмінування, і в цьому випадку час на відновлення мережі може збільшуватися”, – зазначив начальник Харківського високовольтного РЕМ Олександр Ганус.

Він нагадав, що нещодавно було відновлено важливу високовольтну лінію 110 кВ у напрямку Волчанська.

“Роботи тривали десь місяць. Працювали близько 20-ти енергетиків із залученням спецтехніки. Ми відновили 20 км лінії, що дозволило повернути світло до таких населених пунктів, як Вовчанськ, Графське, Білий Колодязь, Приколотне, Великий Бурлук, Артемівка та прилеглих до них сіл”, – зазначив Ганус.