Из-за ремонта пути на Салтовке трамваи №27 и 28 изменят маршрут
С 10:00 до 14:00 28 октября из-за ремонта пути будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, от ул. Моисеевской до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», ул. Моисеевской, ул. Виринской, в-ду Семиградскому, от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время трамваи №27 и 28 будут курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 21:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 14:00 28 октября из-за ремонта пути будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, от ул. Моисеевской до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», ул. Моисеевской, ул. Виринской, в-ду Семиградскому, от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.".