Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут

з 10:00 до 14:00 через ремонт колії буде заборонено рух трамваїв по вул. Шевченка, від вул. Мойсеївської до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в-ду Семиградському, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».