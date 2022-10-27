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Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут

Суспільство 21:10   27.10.2022
Елена Нагорная
Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут

з 10:00 до 14:00 через ремонт колії буде заборонено рух трамваїв по вул. Шевченка, від вул. Мойсеївської до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в-ду Семиградському, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 21:10;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:00 через ремонт колії буде заборонено рух трамваїв по вул. Шевченка, від вул. Мойсеївської до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в-ду Семиградському, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.".