Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут
з 10:00 до 14:00 через ремонт колії буде заборонено рух трамваїв по вул. Шевченка, від вул. Мойсеївської до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в-ду Семиградському, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Читайте також: Новий автобусний маршрут з’єднає селище Жуковського із центром Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «Через ремонт колії на Салтівці трамваї №27 і 28 змінять маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 21:10;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:00 через ремонт колії буде заборонено рух трамваїв по вул. Шевченка, від вул. Мойсеївської до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», вул. Мойсеївській, вул. Віринській, в-ду Семиградському, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.".