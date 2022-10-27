В Харькове остатки вражеских снарядов хранят на нескольких площадках (видео)

На территорию площадью с футбольное поле в одном из районов Харькова свозят безопасные остатки российских снарядов, чтобы создать доказательную базу, которую будут использовать в судах, в том числе и международном.

Всего в Харькове несколько таких площадок, пишет АрмияInform. На видео — самая большая, и на ней хранится более тысячи обломков ракет и снарядов различных калибров и классов. По секторам распределены остатки снарядов от РСЗО «Ураган», «Град», «Смерч», «Торнадо», артиллерийские снаряды, остатки крылатых ракет «Искандер», Х-101.

«В уголовных производствах против России все эти остатки описаны, зафиксированы места их обнаружения, с какой стороны эти боеприпасы летели, указана широта, долгота и GPS-координаты. Это дает нам возможность работать с этой доказательной базой даже через определенный промежуток времени, поскольку мы понимаем, что эти преступления будут расследоваться длительное время. Кроме того, ожидается разбирательство в международном уголовном суде. Поэтому от нас требуется доказать согласно международному законодательству, Римским статутам, Женевской конвенции, нарушение этих международных актов, а также вину определенных лиц, которые отдавали приказы на бомбардировку Харькова и области», — рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.