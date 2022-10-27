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У Харкові залишки ворожих снарядів зберігають на кількох майданчиках (відео)

Події 19:12   27.10.2022
Елена Нагорная
У Харкові залишки ворожих снарядів зберігають на кількох майданчиках (відео)

На територію площею з футбольне поле в одному з районів Харкова звозять безпечні залишки російських снарядів, щоб створити доказову базу, яку використовуватимуть у судах, зокрема й міжнародному.

Загалом у Харкові кілька таких майданчиків, пише Армія . На відео – найбільший, і на ньому зберігається понад тисяча уламків ракет та снарядів різних калібрів та класів. По секторах розподілені залишки снарядів від РСЗВ “Ураган”, “Град”, “Смерч”, “Торнадо”, артилерійські снаряди, залишки крилатих ракет “Іскандер”, Х-101.

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“У кримінальних провадженнях проти Росії всі ці рештки описані, зафіксовані місця їхнього виявлення, з якої сторони ці боєприпаси летіли, вказана широта, довгота та GPS-координати. Це дає нам можливість працювати з цією доказовою базою навіть через певний проміжок часу, оскільки ми розуміємо, що ці злочини будуть розслідуватися тривалий час. Крім того, очікується розгляд у міжнародному кримінальному суді. Тому від нас вимагається довести згідно з міжнародним законодавством, Римських статутів, Женевської конвенції, порушення цих міжнародних актів, а також вину певних осіб, які віддавали накази на бомбардування Харкова та області”, – розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 19:12;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На територію площею з футбольне поле в одному з районів Харкова звозять безпечні залишки російських снарядів, щоб створити доказову базу, яку використовуватимуть у судах, зокрема й міжнародному.".