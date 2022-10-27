В харьковской «скорой» сообщили, где будет работать мобильный мини-стационар
Мобильную акушерско-гинекологическую амбулаторию харьковский Центр экстренной медицинской помощи получил на днях по программе United24. Для начала мини-стационар отправят в Изюм.
«Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины нам передали акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию. Благодарны за содействие Фонду Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine. Мобильный мини-стационар предназначен не только для родов, но и для осмотра женщин, целого комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. Здесь будут поочередно работать врачи областного перинатального центра. Автомобиль снабжен водой, электричеством, медицинским инструментарием», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.
Медики отметили, что мобильная амбулатория начнет свою работу в наиболее пострадавшем от российских обстрелов и оккупации городе Харьковщины — Изюме.
Читайте также: Повторный обстрел в Чугуеве: спасая пациентку, под ударом оказалась бригада «скорой»
Также в Центре уже «решили судьбу» пяти автомобилей «скорой», которые получили вместе с амбулаторией. Новые «кареты скорой» будут работать в Изюмском, Чугуевском и Красноградском районах.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковской «скорой» сообщили, где будет работать мобильный мини-стационар»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильную акушерско-гинекологическую амбулаторию харьковский Центр экстренной медицинской помощи получил на днях по программе United24. Для начала мини-стационар отправят в Изюм".