В харьковской «скорой» сообщили, где будет работать мобильный мини-стационар

Мобильную акушерско-гинекологическую амбулаторию харьковский Центр экстренной медицинской помощи получил на днях по программе United24. Для начала мини-стационар отправят в Изюм.

«Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины нам передали акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию. Благодарны за содействие Фонду Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine. Мобильный мини-стационар предназначен не только для родов, но и для осмотра женщин, целого комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. Здесь будут поочередно работать врачи областного перинатального центра. Автомобиль снабжен водой, электричеством, медицинским инструментарием», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

Медики отметили, что мобильная амбулатория начнет свою работу в наиболее пострадавшем от российских обстрелов и оккупации городе Харьковщины — Изюме.

Также в Центре уже «решили судьбу» пяти автомобилей «скорой», которые получили вместе с амбулаторией. Новые «кареты скорой» будут работать в Изюмском, Чугуевском и Красноградском районах.