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В харьковской «скорой» сообщили, где будет работать мобильный мини-стационар

Общество 08:02   27.10.2022
Оксана Горун
В харьковской «скорой» сообщили, где будет работать мобильный мини-стационар

Мобильную акушерско-гинекологическую амбулаторию харьковский Центр экстренной медицинской помощи получил на днях  по программе United24. Для начала мини-стационар отправят в Изюм.

«Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины нам передали акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию. Благодарны за содействие Фонду Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine. Мобильный мини-стационар предназначен не только для родов, но и для осмотра женщин, целого комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. Здесь будут поочередно работать врачи областного перинатального центра. Автомобиль снабжен водой, электричеством, медицинским инструментарием», — сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

Медики отметили, что мобильная амбулатория начнет свою работу в наиболее пострадавшем от российских обстрелов и оккупации городе Харьковщины — Изюме.

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    • Также в Центре уже «решили судьбу» пяти автомобилей «скорой», которые получили вместе с амбулаторией. Новые «кареты скорой» будут работать в Изюмском, Чугуевском и Красноградском районах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильную акушерско-гинекологическую амбулаторию харьковский Центр экстренной медицинской помощи получил на днях  по программе United24. Для начала мини-стационар отправят в Изюм".