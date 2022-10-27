У харківській “швидкій” повідомили, де працюватиме мобільний міні-стаціонар

Мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію харківський Центр екстреної медичної допомоги отримав днями за програмою United24. Для початку міні-стаціонар скерують до Ізюма.

“Для роботи в деокупованих населених пунктах Харківщини нам передали акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію. Вдячні за сприяння Фонду Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine. Мобільний міні-стаціонар призначений не лише для пологів, а й для огляду жінок, цілого комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. Тут по черзі працюватимуть лікарі обласного перинатального центру. Автомобіль забезпечений водою, електрикою, медичним інструментарієм”, – повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Медики зазначили, що мобільна амбулаторія розпочне свою роботу в Ізюмі, що найбільше постраждав від російських обстрілів та окупації.

Також у Центрі вже “вирішили долю” п’яти автомобілів “швидкої”, які отримали разом із амбулаторією. Нові “карети швидкої” працюватимуть в Ізюмському, Чугуївському та Красноградському районах.