Генштаб ВСУ сообщил об обстреле шести населенных пунктов на Харьковщине
Населенные пункты на Слобожанском направлении обстреливают с территории РФ, отметили в сводке Генштаба ВСУ.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области», — сказано в информации на 6 утра 28 октября.
Также обстрелы были на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Петро-Ивановка.
В списке населенных пунктов, пострадавших от вражеских ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из РСЗО, Харьковская область не упомянута.
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Напомним, по мнению аналитика группы «Информационное сопротивление» российская армия будет «при любых обстоятельствах» до последнего пытаться удержать тот процент территории Харьковской области, который остается оккупированным.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 07:21;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Населенные пункты на Слобожанском направлении обстреливают с территории РФ, отметили в сводке Генштаба ВСУ".