Генштаб ВСУ сообщил об обстреле шести населенных пунктов на Харьковщине

Населенные пункты на Слобожанском направлении обстреливают с территории РФ, отметили в сводке Генштаба ВСУ.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области», — сказано в информации на 6 утра 28 октября.

Также обстрелы были на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Петро-Ивановка.

В списке населенных пунктов, пострадавших от вражеских ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из РСЗО, Харьковская область не упомянута.

Напомним, по мнению аналитика группы «Информационное сопротивление» российская армия будет «при любых обстоятельствах» до последнего пытаться удержать тот процент территории Харьковской области, который остается оккупированным.