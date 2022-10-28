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Генштаб ВСУ сообщил об обстреле шести населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:21   28.10.2022
Алексей Наумов
Генштаб ВСУ сообщил об обстреле шести населенных пунктов на Харьковщине

Населенные пункты на Слобожанском направлении обстреливают с территории РФ, отметили в сводке Генштаба ВСУ.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области», — сказано в информации на 6 утра 28 октября.

Также обстрелы были на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Петро-Ивановка.

В списке населенных пунктов, пострадавших от вражеских ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из РСЗО, Харьковская область не упомянута.

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    • Напомним, по мнению аналитика группы «Информационное сопротивление» российская армия будет «при любых обстоятельствах» до последнего пытаться удержать тот процент территории Харьковской области, который остается оккупированным.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 07:21;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Населенные пункты на Слобожанском направлении обстреливают с территории РФ, отметили в сводке Генштаба ВСУ".