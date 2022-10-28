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Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл шести населених пунктів на Харківщині

Події 07:21   28.10.2022
Олексій Наумов
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл шести населених пунктів на Харківщині

Населені пункти на Слобожанському напрямку обстрілюють із території РФ, зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з території РФ, з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області”, – сказано в інформації на 6 ранку 28 жовтня.

Також обстріл був на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дружелюбівка та Петро-Іванівка.

У списку населених пунктів, які постраждали від ворожих ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів із РСЗВ, Харківська область не згадана.

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    • Нагадаємо, на думку аналітика групи “Інформаційний спротив”, російська армія “за будь-яких обставин” до останнього намагатиметься утримати той відсоток території Харківської області, який залишається окупованим.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 07:21;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Населені пункти на Слобожанському напрямку обстрілюють із території РФ, зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ".