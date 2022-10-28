Избивал палкой и грабил: задержан мужчина, нападавший на салтовских продавщиц
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харькове правоохранители задержали грабителя, который нападал на продавщиц на Салтовке, избивал женщин палкой и забирал деньги из кассы.
28 октября ранее судимому 31-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Установлена причастность мужчины к совершению других разбойных нападений в Салтовском районе.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали грабителя, который нападал на продавщиц на Салтовке, избивал женщин палкой и забирал деньги из кассы.".