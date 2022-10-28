Избивал палкой и грабил: задержан мужчина, нападавший на салтовских продавщиц

В Харькове правоохранители задержали грабителя, который нападал на продавщиц на Салтовке, избивал женщин палкой и забирал деньги из кассы.

28 октября ранее судимому 31-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Установлена причастность мужчины к совершению других разбойных нападений в Салтовском районе.

Читайте также: Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки