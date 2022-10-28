Затримано грабіжника, який нападав із палицею на салтівських продавчинь

У Харкові правоохоронці затримали грабіжника, який нападав на продавчинь на Салтівці, бив жінок палицею та забирав гроші з каси.

28 жовтня раніше судимому 31-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Встановлено причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів у Салтівському районі.