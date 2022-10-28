Пункт скорой помощи в Двуречной попал под обстрел: повреждены спецавто
В результате обстрелов армии РФ пострадал пункт постоянного пребывания бригад скорой помощи в поселке Двуречная Харьковской области.
К счастью, все сотрудники живы, но были повреждены две специализированные машины, сообщили в КНП ХОС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«Несмотря ни на что, работники Центра ЭМП и МК продолжают работать и спасать человеческие жизни, верим — победа уже скоро!», — отметили в Центре.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 21:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов армии РФ пострадал пункт постоянного пребывания бригад скорой помощи в поселке Двуречная Харьковской области.".