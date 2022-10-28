Пункт скорой помощи в Двуречной попал под обстрел: повреждены спецавто

В результате обстрелов армии РФ пострадал пункт постоянного пребывания бригад скорой помощи в поселке Двуречная Харьковской области.

К счастью, все сотрудники живы, но были повреждены две специализированные машины, сообщили в КНП ХОС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Несмотря ни на что, работники Центра ЭМП и МК продолжают работать и спасать человеческие жизни, верим — победа уже скоро!», — отметили в Центре.