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Пункт скорой помощи в Двуречной попал под обстрел: повреждены спецавто

Происшествия 21:29   28.10.2022
Елена Нагорная
Пункт скорой помощи в Двуречной попал под обстрел: повреждены спецавто

В результате обстрелов армии РФ пострадал пункт постоянного пребывания бригад скорой помощи в поселке Двуречная Харьковской области.

К счастью, все сотрудники живы, но были повреждены две специализированные машины, сообщили в КНП ХОС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Несмотря ни на что, работники Центра ЭМП и МК продолжают работать и спасать человеческие жизни, верим — победа уже скоро!», — отметили в Центре.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 21:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов армии РФ пострадал пункт постоянного пребывания бригад скорой помощи в поселке Двуречная Харьковской области.".