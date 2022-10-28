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Пункт швидкої допомоги у Дворічній потрапив під обстріл: пошкоджені спецавто

Події 21:29   28.10.2022
Елена Нагорная
Пункт швидкої допомоги у Дворічній потрапив під обстріл: пошкоджені спецавто

Внаслідок обстрілів армії РФ постраждав пункт постійного перебування бригад швидкої допомоги у селищі Дворічна Харківської області.

На щастя, всі співробітники живі, але було пошкоджено дві спеціалізовані машини, повідомили у КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

“Незважаючи ні на що, працівники Центру ЕМД та МК продовжують працювати та рятувати людські життя, віримо – перемога вже скоро!”, – зазначили у Центрі.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 21:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів армії РФ постраждав пункт постійного перебування бригад швидкої допомоги у селищі Дворічна Харківської області.".