Пункт швидкої допомоги у Дворічній потрапив під обстріл: пошкоджені спецавто
Внаслідок обстрілів армії РФ постраждав пункт постійного перебування бригад швидкої допомоги у селищі Дворічна Харківської області.
На щастя, всі співробітники живі, але було пошкоджено дві спеціалізовані машини, повідомили у КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
“Незважаючи ні на що, працівники Центру ЕМД та МК продовжують працювати та рятувати людські життя, віримо – перемога вже скоро!”, – зазначили у Центрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 21:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів армії РФ постраждав пункт постійного перебування бригад швидкої допомоги у селищі Дворічна Харківської області.".