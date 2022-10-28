Пункт швидкої допомоги у Дворічній потрапив під обстріл: пошкоджені спецавто

Внаслідок обстрілів армії РФ постраждав пункт постійного перебування бригад швидкої допомоги у селищі Дворічна Харківської області.

На щастя, всі співробітники живі, але було пошкоджено дві спеціалізовані машини, повідомили у КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

“Незважаючи ні на що, працівники Центру ЕМД та МК продовжують працювати та рятувати людські життя, віримо – перемога вже скоро!”, – зазначили у Центрі.