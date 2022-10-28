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Саперы из ВСУ показали, как подрывают вражеские мины на Харьковщине (видео)

Происшествия 20:21   28.10.2022
Елена Нагорная
Саперы из ВСУ показали, как подрывают вражеские мины на Харьковщине (видео)

Саперы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обезвредили сотни вражеских мин на деоккупированных территориях Харьковской области.

«Противопехотные и противотанковые — они несут большую угрозу как для военных, так и для гражданских», — пишут в подразделении.

Как происходит утилизация вражеских взрывоопасных предметов — в видео.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 20:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обезвредили сотни вражеских мин на деоккупированных территориях Харьковской области.".