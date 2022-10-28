Саперы из ВСУ показали, как подрывают вражеские мины на Харьковщине (видео)

Саперы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обезвредили сотни вражеских мин на деоккупированных территориях Харьковской области.

«Противопехотные и противотанковые — они несут большую угрозу как для военных, так и для гражданских», — пишут в подразделении.

Как происходит утилизация вражеских взрывоопасных предметов — в видео.