Саперы из ВСУ показали, как подрывают вражеские мины на Харьковщине (видео)
Саперы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обезвредили сотни вражеских мин на деоккупированных территориях Харьковской области.
«Противопехотные и противотанковые — они несут большую угрозу как для военных, так и для гражданских», — пишут в подразделении.
Как происходит утилизация вражеских взрывоопасных предметов — в видео.
Читайте также: На Харьковщину прибыл «комбайн», перемалывающий мины (фото, видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Саперы из ВСУ показали, как подрывают вражеские мины на Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обезвредили сотни вражеских мин на деоккупированных территориях Харьковской области.".