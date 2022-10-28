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Сапери із ЗСУ показали, як підривають ворожі міни на Харківщині (відео)

Події 20:21   28.10.2022
Олена Нагорна
Сапери із ЗСУ показали, як підривають ворожі міни на Харківщині (відео)

Сапери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знешкодили сотні ворожих мін на деокупованих територіях Харківської області.

“Протипіхотні та протитанкові – вони несуть велику загрозу як для військових, так і для цивільних”, – пишуть у підрозділі.

Як відбувається утилізація ворожих вибухонебезпечних предметів – у відео.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 20:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знешкодили сотні ворожих мін на деокупованих територіях Харківської області.".