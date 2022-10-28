Сапери із ЗСУ показали, як підривають ворожі міни на Харківщині (відео)
Сапери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знешкодили сотні ворожих мін на деокупованих територіях Харківської області.
“Протипіхотні та протитанкові – вони несуть велику загрозу як для військових, так і для цивільних”, – пишуть у підрозділі.
Як відбувається утилізація ворожих вибухонебезпечних предметів – у відео.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знешкодили сотні ворожих мін на деокупованих територіях Харківської області.".