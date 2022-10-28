Сапери із ЗСУ показали, як підривають ворожі міни на Харківщині (відео)

Сапери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знешкодили сотні ворожих мін на деокупованих територіях Харківської області.

“Протипіхотні та протитанкові – вони несуть велику загрозу як для військових, так і для цивільних”, – пишуть у підрозділі.

Як відбувається утилізація ворожих вибухонебезпечних предметів – у відео.