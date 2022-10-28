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Ситуация критическая: на Харьковщине снова нет некоторых групп крови

Общество 20:00   28.10.2022
Елена Нагорная
Ситуация критическая: на Харьковщине снова нет некоторых групп крови

В Харьковской области сейчас нет первой, третьей и четвертой групп крови с отрицательным резус-фактором, а также четвертой положительной.

Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, ситуация критическая.

Отмечается, что кровь необходима воинам ВСУ, гражданским, страдающим от обстрелов оккупантов, а также онкобольным, беременным и людям после операций и ДТП.

«Пожалуйста, харьковчане и жители области, сдайте кровь. Она нужна сейчас. Срочно… Жизненно…», — отмечается в публикации.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас нет первой, третьей и четвертой групп крови с отрицательным резус-фактором, а также четвертой положительной.".