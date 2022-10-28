Ситуация критическая: на Харьковщине снова нет некоторых групп крови

В Харьковской области сейчас нет первой, третьей и четвертой групп крови с отрицательным резус-фактором, а также четвертой положительной.

Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, ситуация критическая.

Отмечается, что кровь необходима воинам ВСУ, гражданским, страдающим от обстрелов оккупантов, а также онкобольным, беременным и людям после операций и ДТП.

«Пожалуйста, харьковчане и жители области, сдайте кровь. Она нужна сейчас. Срочно… Жизненно…», — отмечается в публикации.