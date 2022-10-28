Ситуація критична: на Харківщині знову немає деяких груп крові
У Харківській області нині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної.
Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, ситуація критична.
Зазначається, що кров необхідна воїнам ЗСУ, цивільним, які страждають від обстрілів окупантів, а також онкохворим, вагітним та людям після операцій та ДТП.
“Будь ласка, харків’яни та жителі області, здайте кров. Вона потрібна зараз. Терміново… Життєво…”, – наголошується в публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 20:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області нині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної.".