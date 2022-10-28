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Ситуація критична: на Харківщині знову немає деяких груп крові

Суспільство 20:00   28.10.2022
Елена Нагорная
Ситуація критична: на Харківщині знову немає деяких груп крові

У Харківській області нині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної.

Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, ситуація критична.

Зазначається, що кров необхідна воїнам ЗСУ, цивільним, які страждають від обстрілів окупантів, а також онкохворим, вагітним та людям після операцій та ДТП.

“Будь ласка, харків’яни та жителі області, здайте кров. Вона потрібна зараз. Терміново… Життєво…”, – наголошується в публікації.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 20:00;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області нині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної.".