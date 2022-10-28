Ситуація критична: на Харківщині знову немає деяких груп крові

У Харківській області нині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, а також четвертої позитивної.

Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, ситуація критична.

Зазначається, що кров необхідна воїнам ЗСУ, цивільним, які страждають від обстрілів окупантів, а також онкохворим, вагітним та людям після операцій та ДТП.

“Будь ласка, харків’яни та жителі області, здайте кров. Вона потрібна зараз. Терміново… Життєво…”, – наголошується в публікації.