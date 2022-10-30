На Харьковщине под оккупацией еще остаются 25 населенных пунктов — Синегубов
Еще 25 населенных пунктов Харьковщины остаются под временной оккупацией, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Мы ждем сообщений от нашего Генштаба по движению наших Вооруженных сил, по атакам, по отражению атак. У нас ведутся на территории области близко к границе ожесточенные бои. Поэтому ждем, и ребята действительно отвоевывают ценой собственной жизни каждый метр нашей территории», — отметил председатель ОВА.
По его словам, захватчики преимущественно сидят в обороне.
«Если не наступают наши ВСУ, они пытаются делать какие-то контрвыпады, но это проявление их бессилия. Однако мы четко понимаем, что враг своих надежд относительно города Харькова и области не оставил. Это однозначно. Нам всем следует абсолютно помнить, что у нас идет война. Эту тишину по Харькову и на некоторых деоккупированных территориях мы имеем благодаря ВСУ», — подчеркнул Синегубов.
Он сообщил, что ударов по Харькову не зафиксировано, при этом враг бьет из артиллерии по Волчанску, Купянску и приграничным населенным пунктам.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 11:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 25 населенных пунктов Харьковщины остаются под временной оккупацией, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".