На Харківщині під окупацією ще залишаються 25 населених пунктів – Синєгубов

Ще 25 населених пунктів Харківщини залишаються під тимчасовою окупацією, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ми чекаємо повідомлень від нашого Генштабу щодо руху наших Збройних сил, щодо атак, щодо відбиття атак. У нас ведуться на території області близько до кордону запеклі бої. Тому чекаємо, і хлопці дійсно відвойовують ціною власного життя кожен метр нашої території”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, загарбники переважно сидять у обороні.

“Якщо не наступають наші ЗСУ, вони намагаються робити якісь контрвипади, але це прояви їхнього безсилля. Однак ми чітко розуміємо, що ворог своїх надій щодо міста Харкова і області не полишив. Це однозначно. Нам всім слід абсолютно пам’ятати, що в нас йде війна. Цю тишу по Харкову і деяких деокупованих територіях ми маємо завдяки ЗСУ”, – наголосив Синєгубов.

Він повідомив, що ударів по Харкову не зафіксовано, при цьому ворог б’є з артилерії по Вовчанську, Куп’янську та прикордонних населених пунктах.