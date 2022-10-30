Почему выходные на Харьковщине проходят без отключений света: данные Укрэнерго
Вечером в субботу, в часы пик, в Харьковской области уменьшили потребление электроэнергии на 7%.
Экономили и в других регионах, сообщают в Укрэнерго, что, в частности, позволило сегодня второе утро подряд не применять аварийные отключения.
Также необходимости в ограничении потребителей не возникло из-за того, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера.
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«Спасибо каждому украинцу, который присоединился к нашей борьбе на энергетическом фронте. Ваше экономное отношение к потреблению электроэнергии помогает поддерживать устойчивую работу нашей энергосистемы. Впереди вечер воскресенья, во время которого есть риск возникновения необходимости применения ограничений», — пишет Укрэнерго.
Поэтому украинцев призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенести пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 14:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером в субботу, в часы пик, в Харьковской области уменьшили потребление электроэнергии на 7%.".