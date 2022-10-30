Чому вихідні на Харківщині проходять без відключень світла: дані Укренерго
Увечері в суботу, у години пік, у Харківській області зменшили споживання електроенергії на 7%.
Економили і в інших регіонах, повідомляють в Укренерго , що, зокрема, дозволило сьогодні другий ранок поспіль не застосовувати аварійні відключення.
Також необхідності в обмеженні споживачів не виникло через те, що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також уповільнило зростання споживання.
“Щиро дякуємо кожному українцю, який долучився до нашої боротьби на енергетичному фронті. Ваше заощадливе ставлення до споживання електроенергії допомагає підтримувати сталу роботу нашої енергосистеми. Попереду вечір неділі, під час якого є ризик виникнення необхідності застосування обмежень”, – пише Укренерго.
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Тож українців закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 14:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері в суботу, у години пік, у Харківській області зменшили споживання електроенергії на 7%.".