Полсотни возможных участников ДРГ и пропагандистов поймала полиция Харьковщины
По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности правоохранители Харьковской области за прошедшие сутки доставили в территориальные подразделения для проверки 55 человек.
Об этом сообщил в Facebook глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
Всего, по его словам, за прошедшие сутки правоохранители отреагировали на 1615 сообщений от граждан о правонарушениях и событиях, обработали и зафиксировали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
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На блокпостах полицейские вместе с военными проверили более 3600 транспортных средств.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 08:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности правоохранители Харьковской области за прошедшие сутки доставили в территориальные подразделения для проверки 55 человек.".