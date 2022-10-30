Полсотни возможных участников ДРГ и пропагандистов поймала полиция Харьковщины

По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности правоохранители Харьковской области за прошедшие сутки доставили в территориальные подразделения для проверки 55 человек.

Об этом сообщил в Facebook глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Всего, по его словам, за прошедшие сутки правоохранители отреагировали на 1615 сообщений от граждан о правонарушениях и событиях, обработали и зафиксировали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

На блокпостах полицейские вместе с военными проверили более 3600 транспортных средств.