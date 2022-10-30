Пів сотні ймовірних учасників ДРГ і пропагандистів спіймала поліція Харківщини

За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності правоохоронці Харківської області минулої доби доставили до територіальних підрозділів для перевірки 55 осіб.

Про це повідомив у Facebook голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Загалом, за його словами, минулої доби правоохоронці відреагували на 1615 повідомлень від громадян про правопорушення та події, опрацювали та зафіксували понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

На блокпостах поліцейські разом із військовими перевірили понад 3600 транспортних засобів.