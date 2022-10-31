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Кроме ракетных ударов враг обстрелял 4 населенных пункта Харьковщины — Генштаб

Происшествия 20:04   31.10.2022
Елена Нагорная
Кроме ракетных ударов враг обстрелял 4 населенных пункта Харьковщины — Генштаб

В течение минувших суток противник нанес по Харьковщине ракетные удары, а помимо этого обстрелял из различного вооружения четыре населенных пункта региона.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

«В общем противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктура в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили», — пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленое и Каменка, а на Купянском — возле села Берестовое.

Напомним, что в результате ракетных ударов по Харьковщине сегодня утром без электроэнергии оказались 50 тысяч абонентов в Харькове и почти 90 тысяч — в области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток противник нанес по Харьковщине ракетные удары, а помимо этого обстрелял из различного вооружения четыре населенных пункта региона.".