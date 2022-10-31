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Окрім ракетних ударів ворог обстріляв 4 населені пункти Харківщини – Генштаб

Події 20:04   31.10.2022
Олена Нагорна
Окрім ракетних ударів ворог обстріляв 4 населені пункти Харківщини – Генштаб

Протягом минулої доби противник завдав по Харківщині ракетних ударів, а також обстріляв з різного озброєння чотири населені пункти регіону.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

“Загалом противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили”, – пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку ворог бив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка, а на Куп’янському – біля села Берестове.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів по Харківщині сьогодні вранці без електроенергії опинилися 50 тисяч абонентів у Харкові та майже 90 тисяч – в області.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби противник завдав по Харківщині ракетних ударів, а також обстріляв з різного озброєння чотири населені пункти регіону.".