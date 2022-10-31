Окрім ракетних ударів ворог обстріляв 4 населені пункти Харківщини – Генштаб
Протягом минулої доби противник завдав по Харківщині ракетних ударів, а також обстріляв з різного озброєння чотири населені пункти регіону.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
“Загалом противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили”, – пише Генштаб.
На Слобожанському напрямку ворог бив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка, а на Куп’янському – біля села Берестове.
Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів по Харківщині сьогодні вранці без електроенергії опинилися 50 тисяч абонентів у Харкові та майже 90 тисяч – в області.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби противник завдав по Харківщині ракетних ударів, а також обстріляв з різного озброєння чотири населені пункти регіону.".