Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший

В результате ракетного обстрела Харьковщины около 8 утра повреждены два объекта критической инфраструктуры.

«По данным следствия, 31 октября около 8:15 утра российские военные совершили ракетный обстрел Харькова и Чугуевского района. В результате повреждены два объекта критической инфраструктуры. На месте попадания в Чугуевском районе получил контузию 51-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры уже работают на местах «прилетов» и фиксируют последствия. По предварительным данным, обстрел вели ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Напомним, после утреннего обстрела в Харькове начались перебои со светом, остановилось метро и городской электротранспорт. Также в некоторых районах пропала вода. Мэр Игорь Терехов назвал ситуацию в городе «достаточно сложной». На сейчас движение поездов метро восстановлено на самой длинной — Холодногорско-заводской — ветке, электротранспорт заменили автобусами.