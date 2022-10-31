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Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший

Происшествия 11:51   31.10.2022
Оксана Горун
Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший

В результате ракетного обстрела Харьковщины около 8 утра повреждены два объекта критической инфраструктуры.

«По данным следствия, 31 октября около 8:15 утра российские военные совершили ракетный обстрел Харькова и Чугуевского района. В результате повреждены два объекта критической инфраструктуры. На месте попадания в Чугуевском районе получил контузию 51-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры уже работают на местах «прилетов» и фиксируют последствия. По предварительным данным, обстрел вели ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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    • Напомним, после утреннего обстрела в Харькове начались перебои со светом, остановилось метро и городской электротранспорт. Также в некоторых районах пропала вода. Мэр Игорь Терехов назвал ситуацию в городе «достаточно сложной». На сейчас движение поездов метро восстановлено на самой длинной — Холодногорско-заводской — ветке, электротранспорт заменили автобусами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного обстрела Харьковщины около 8 утра повреждены два объекта критической инфраструктуры".