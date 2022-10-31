Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший
В результате ракетного обстрела Харьковщины около 8 утра повреждены два объекта критической инфраструктуры.
«По данным следствия, 31 октября около 8:15 утра российские военные совершили ракетный обстрел Харькова и Чугуевского района. В результате повреждены два объекта критической инфраструктуры. На месте попадания в Чугуевском районе получил контузию 51-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры уже работают на местах «прилетов» и фиксируют последствия. По предварительным данным, обстрел вели ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Читайте также: Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды
Напомним, после утреннего обстрела в Харькове начались перебои со светом, остановилось метро и городской электротранспорт. Также в некоторых районах пропала вода. Мэр Игорь Терехов назвал ситуацию в городе «достаточно сложной». На сейчас движение поездов метро восстановлено на самой длинной — Холодногорско-заводской — ветке, электротранспорт заменили автобусами.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного обстрела Харьковщины около 8 утра повреждены два объекта критической инфраструктуры".