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Обстріл Харківщини 31 жовтня: у прокуратурі повідомили, що є постраждалий

Події 11:51   31.10.2022
Оксана Горун
Обстріл Харківщини 31 жовтня: у прокуратурі повідомили, що є постраждалий

Внаслідок ракетного обстрілу Харківщини близько 8 ранку пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури.

“За даними слідства, 31 жовтня близько 8:15 ранку російські військові здійснили ракетний обстріл Харкова та Чугуївського району. У результаті пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури. На місці влучення в Чугуївському районі отримав контузію 51-річний чоловік”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури

Прокурори вже працюють на місцях “прильотів” та фіксують наслідки. За попередніми даними, обстріл вели ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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    • Нагадаємо, після ранкового обстрілу в Харкові почалися перебої зі світлом, зупинилося метро та міський електротранспорт. Також у деяких районах зникла вода. Мер Ігор Терехов назвав ситуацію в місті “досить складною”. Наразі рух поїздів метро відновлено найдовшою – Холодногірсько-заводською – гілкою, електротранспорт замінили автобусами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного обстрілу Харківщини близько 8 ранку пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури".