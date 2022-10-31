Обстріл Харківщини 31 жовтня: у прокуратурі повідомили, що є постраждалий

Внаслідок ракетного обстрілу Харківщини близько 8 ранку пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури.

“За даними слідства, 31 жовтня близько 8:15 ранку російські військові здійснили ракетний обстріл Харкова та Чугуївського району. У результаті пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури. На місці влучення в Чугуївському районі отримав контузію 51-річний чоловік”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури

Прокурори вже працюють на місцях “прильотів” та фіксують наслідки. За попередніми даними, обстріл вели ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу в Харкові почалися перебої зі світлом, зупинилося метро та міський електротранспорт. Також у деяких районах зникла вода. Мер Ігор Терехов назвав ситуацію в місті “досить складною”. Наразі рух поїздів метро відновлено найдовшою – Холодногірсько-заводською – гілкою, електротранспорт замінили автобусами.