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В Харькове и области — проблемы с водоснабжением

Общество 09:59   31.10.2022
Оксана Горун
В Харькове и области — проблемы с водоснабжением

Об отсутствии воды сообщают жители различных районов Харькова, а также мэрии двух городов области.

Об отсутствии водоснабжения первой сообщила мэрия деоккупированной Балаклеи. Там проинформировали, что воды нет из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ. В результате отключились насосы на водозаборе.

Воды также нет в Лозовой.

«В Лозовой возникли проблемы с водоснабжением. Из-за перепадов напряжения временно не работает оборудование», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.

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    • Об отсутствии воды в Харькове официальных сообщений пока не было, однако жители города сообщают о том, что вода пропала как минимум в четырех крупных районах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии воды сообщают жители различных районов Харькова, а также мэрии двух городов области".