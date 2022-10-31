В Харькове и области — проблемы с водоснабжением

Об отсутствии воды сообщают жители различных районов Харькова, а также мэрии двух городов области.

Об отсутствии водоснабжения первой сообщила мэрия деоккупированной Балаклеи. Там проинформировали, что воды нет из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ. В результате отключились насосы на водозаборе.

Воды также нет в Лозовой.

«В Лозовой возникли проблемы с водоснабжением. Из-за перепадов напряжения временно не работает оборудование», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.

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Об отсутствии воды в Харькове официальных сообщений пока не было, однако жители города сообщают о том, что вода пропала как минимум в четырех крупных районах.