В Харькове и области — проблемы с водоснабжением
Об отсутствии воды сообщают жители различных районов Харькова, а также мэрии двух городов области.
Об отсутствии водоснабжения первой сообщила мэрия деоккупированной Балаклеи. Там проинформировали, что воды нет из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ. В результате отключились насосы на водозаборе.
Воды также нет в Лозовой.
«В Лозовой возникли проблемы с водоснабжением. Из-за перепадов напряжения временно не работает оборудование», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.
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Об отсутствии воды в Харькове официальных сообщений пока не было, однако жители города сообщают о том, что вода пропала как минимум в четырех крупных районах.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии воды сообщают жители различных районов Харькова, а также мэрии двух городов области".