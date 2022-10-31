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У Харкові та області – проблеми з водопостачанням

Суспільство 09:59   31.10.2022
Оксана Горун
У Харкові та області – проблеми з водопостачанням

Про відсутність води повідомляють мешканці різних районів Харкова та мерії двох міст області.

Про відсутність водопостачання першою повідомила мерія деокупованої Балаклії. Там поінформували, що води немає через пониження напруги в електромережі до 170-180 кВ. Внаслідок цього відключилися насоси на водозаборі.

Води також немає у Лозовій.

“У Лозовій виникли проблеми з водопостачанням. Через перепади напруги тимчасово не працює обладнання”, – поінформувала пресслужба Лозівської міськради.

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    • Про відсутність води у Харкові офіційних повідомлень поки не було, проте мешканці міста повідомляють про те, що вода зникла як мінімум у чотирьох великих районах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відсутність води повідомляють мешканці різних районів Харкова та мерії двох міст області".