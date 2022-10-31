У Харкові та області – проблеми з водопостачанням
Про відсутність води повідомляють мешканці різних районів Харкова та мерії двох міст області.
Про відсутність водопостачання першою повідомила мерія деокупованої Балаклії. Там поінформували, що води немає через пониження напруги в електромережі до 170-180 кВ. Внаслідок цього відключилися насоси на водозаборі.
Води також немає у Лозовій.
“У Лозовій виникли проблеми з водопостачанням. Через перепади напруги тимчасово не працює обладнання”, – поінформувала пресслужба Лозівської міськради.
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Про відсутність води у Харкові офіційних повідомлень поки не було, проте мешканці міста повідомляють про те, що вода зникла як мінімум у чотирьох великих районах.
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Ви читали новину: «У Харкові та області – проблеми з водопостачанням»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відсутність води повідомляють мешканці різних районів Харкова та мерії двох міст області".