У Харкові та області – проблеми з водопостачанням

Про відсутність води повідомляють мешканці різних районів Харкова та мерії двох міст області.

Про відсутність водопостачання першою повідомила мерія деокупованої Балаклії. Там поінформували, що води немає через пониження напруги в електромережі до 170-180 кВ. Внаслідок цього відключилися насоси на водозаборі.

Води також немає у Лозовій.

“У Лозовій виникли проблеми з водопостачанням. Через перепади напруги тимчасово не працює обладнання”, – поінформувала пресслужба Лозівської міськради.

Про відсутність води у Харкові офіційних повідомлень поки не було, проте мешканці міста повідомляють про те, що вода зникла як мінімум у чотирьох великих районах.