«За Салтовку»: на Харьковщине уничтоженную вражескую технику снабдили надписью

Надпись на уничтоженном российском танке свидетельствует о том, что жестокие обстрелы самого большого спального района Харькова ВСУ оккупантам не простят.

Фото танка без башни, но с надписью — криком души опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона территориальной обороны.

«Эта фотография не нуждается в лишних комментариях, кроме того, что на уничтоженном мордорском танчике свое сообщение оставил неизвестный украинский воин-харьковчанин. Именно Салтовка — наиболее пострадавший от обстрелов оккупантов район Харькова. Фото сделано в зоне ответственности Харьковского отдельного батальона территориальной обороны», — сообщили защитники Харьковщины.

Напомним, на дорогах Харьковщины продолжают находить уничтоженные и просто брошенные российские танки. Оккупанты, совершая «перегруппировку», бросили в нашей области десятки единиц техники и склады БК.