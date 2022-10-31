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«За Салтовку»: на Харьковщине уничтоженную вражескую технику снабдили надписью

Общество 07:49   31.10.2022
Алексей Наумов
«За Салтовку»: на Харьковщине уничтоженную вражескую технику снабдили надписью

Надпись на уничтоженном российском танке свидетельствует о том, что жестокие обстрелы самого большого спального района Харькова ВСУ оккупантам не простят.

Фото танка без башни, но с надписью — криком души опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона территориальной обороны.

«Эта фотография не нуждается в лишних комментариях, кроме того, что на уничтоженном мордорском танчике свое сообщение оставил неизвестный украинский воин-харьковчанин. Именно Салтовка — наиболее пострадавший от обстрелов оккупантов район Харькова. Фото сделано в зоне ответственности Харьковского отдельного батальона территориальной обороны», — сообщили защитники Харьковщины.

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    • Напомним, на дорогах Харьковщины продолжают находить уничтоженные и просто брошенные российские танки. Оккупанты, совершая «перегруппировку», бросили в нашей области десятки единиц техники и склады БК.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 07:49;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надпись на уничтоженном российском танке свидетельствует о том, что жестокие обстрелы самого большого спального района Харькова ВСУ оккупантам не простят".