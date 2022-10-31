“За Салтівку”: на Харківщині знищену ворожу техніку забезпечили написом

Напис на знищеному російському танку свідчить про те, що жорстокі обстріли найбільшого спального району Харкова ЗСУ окупантам не вибачать.

Фото танка без вежі, але з написом – криком душі опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону територіальної оборони.

“Ця фотографія не потребує зайвих коментарів, крім того, що на знищеному мордорському танчику своє повідомлення залишив невідомий український воїн-харків’янин. Саме Салтівка – район Харкова, який найбільше постраждав від обстрілів окупантів. Фото зроблено в зоні відповідальності Харківського окремого батальйону територіальної оборони”,- повідомили захисники Харківщини.

Нагадаємо, на дорогах Харківщини продовжують знаходити знищені та просто покинуті російські танки. Окупанти, здійснюючи “перегруппировку”, кинули в нашій області десятки одиниць техніки та склади БК.