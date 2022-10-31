“За Салтівку”: на Харківщині знищену ворожу техніку забезпечили написом
Напис на знищеному російському танку свідчить про те, що жорстокі обстріли найбільшого спального району Харкова ЗСУ окупантам не вибачать.
Фото танка без вежі, але з написом – криком душі опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону територіальної оборони.
“Ця фотографія не потребує зайвих коментарів, крім того, що на знищеному мордорському танчику своє повідомлення залишив невідомий український воїн-харків’янин. Саме Салтівка – район Харкова, який найбільше постраждав від обстрілів окупантів. Фото зроблено в зоні відповідальності Харківського окремого батальйону територіальної оборони”,- повідомили захисники Харківщини.
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Нагадаємо, на дорогах Харківщини продовжують знаходити знищені та просто покинуті російські танки. Окупанти, здійснюючи “перегруппировку”, кинули в нашій області десятки одиниць техніки та склади БК.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 07:49;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напис на знищеному російському танку свідчить про те, що жорстокі обстріли найбільшого спального району Харкова ЗСУ окупантам не вибачать".