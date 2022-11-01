Движение поездов метро в Харькове восстановили на двух ветках

При этом интервалы увеличились до 20 минут, сообщили в пресс-службе харьковского метро.

«Движение на Алексеевской и Салтовской линиях Харьковского метрополитена возобновлено. Интервалы движения поездов будут временно составлять 20 минут. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы КП «Харьковский метрополитен».

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Напомним, поезда не ходили около часа. Причин остановки в метрополитене не сообщили, однако по информации жителей Харькова в городе наблюдались перепады напряжения в электросети. Очередные проблемы с электроснабжением в Харькове возникли после российского ракетного удара, нанесенного 31 октября по объектам критической инфраструктуры в области. Тем не менее, электроснабжение восстановили. Сегодня «Укрэнерго» планово сообщило об ограничениях объемов поставки электричества на Харьковщину, соответственно будут действовать опубликованные ранее «Харьковоблэнерго» графики.