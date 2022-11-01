Рух поїздів метро в Харкові відновили на двох гілках

При цьому інтервали збільшились до 20 хвилин, повідомили в пресслужбі харківського метро.

“Рух на Олексіївській та Салтівській лініях Харківського метрополітену відновлено. Інтервали руху поїздів тимчасово становитимуть 20 хвилин. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – йдеться у повідомленні пресслужби КП “Харківський метрополітен”.

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Нагадаємо, потяги не ходили близько години. Причини зупинки в метрополітені не повідомили, проте за інформацією мешканців Харкова в місті спостерігалися перепади напруги в електромережі. Чергові проблеми з електропостачанням у Харкові виникли після російського ракетного удару, завданого 31 жовтня по об’єктах критичної інфраструктури в області. Проте електропостачання відновили. Сьогодні “Укренерго” планово повідомило про обмеження обсягів постачання електрики на Харківщину, відповідно діятимуть опубліковані раніше “Харківобленерго” графіки .