Рух поїздів метро в Харкові відновили на двох гілках
При цьому інтервали збільшились до 20 хвилин, повідомили в пресслужбі харківського метро.
“Рух на Олексіївській та Салтівській лініях Харківського метрополітену відновлено. Інтервали руху поїздів тимчасово становитимуть 20 хвилин. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – йдеться у повідомленні пресслужби КП “Харківський метрополітен”.
Читайте також: Рух поїздів метро в Харкові відновили на двох гілках
Нагадаємо, потяги не ходили близько години. Причини зупинки в метрополітені не повідомили, проте за інформацією мешканців Харкова в місті спостерігалися перепади напруги в електромережі. Чергові проблеми з електропостачанням у Харкові виникли після російського ракетного удару, завданого 31 жовтня по об’єктах критичної інфраструктури в області. Проте електропостачання відновили. Сьогодні “Укренерго” планово повідомило про обмеження обсягів постачання електрики на Харківщину, відповідно діятимуть опубліковані раніше “Харківобленерго” графіки .
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рух поїздів метро в Харкові відновили на двох гілках»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "При цьому інтервали збільшились до 20 хвилин, повідомили в пресслужбі харківського метро".