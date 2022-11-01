Из-за обстрелов на Харьковщине произошел масштабный пожар в учебном заведении

За сутки в Харьковской области из-за боевых действий возник один пожар, сообщили в ГСЧС. Однако значительный — огонь охватил 500 квадратных метров.

«В течение суток произошел 1 пожар, вызванный вражескими обстрелами в Купянском районе области. Горело учебное заведение на площади пожара более 500 кв. м», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки спасатели 21 раз выезжали тушить пожары, 1 – для проведения аварийно-спасательных работ, 8 раз – в помощь населению, полиции и коммунальщикам. Пиротехники изъяли и обезвредили 563 взрывоопасных предмета.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ за сутки на Харьковщине под обстрелом оказались районы девяти населенных пунктов: пять из них — на Слобожанском направлении и четыре — на Купянском. Также по региону 31 октября нанесли ракетный удар с территории РФ. Пять ракет прилетели в Харьков и Чугуевский район.