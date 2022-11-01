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Из-за обстрелов на Харьковщине произошел масштабный пожар в учебном заведении

Происшествия 08:25   01.11.2022
Алексей Наумов
Из-за обстрелов на Харьковщине произошел масштабный пожар в учебном заведении

За сутки в Харьковской области из-за боевых действий возник один пожар, сообщили в ГСЧС. Однако значительный — огонь охватил 500 квадратных метров.

«В течение суток произошел 1 пожар, вызванный вражескими обстрелами в Купянском районе области. Горело учебное заведение на площади пожара более 500 кв. м», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки спасатели 21 раз выезжали тушить пожары, 1 – для проведения аварийно-спасательных работ, 8 раз – в помощь населению, полиции и коммунальщикам. Пиротехники изъяли и обезвредили 563 взрывоопасных предмета.

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    • Напомним, по информации Генштаба ВСУ за сутки на Харьковщине под обстрелом оказались районы девяти населенных пунктов: пять из них — на Слобожанском направлении и четыре — на Купянском. Также по региону 31 октября нанесли ракетный удар с территории РФ. Пять ракет прилетели в Харьков и Чугуевский район.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 08:25;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области из-за боевых действий возник один пожар, сообщили в ГСЧС. Однако значительный — огонь охватил 500 квадратных метров".