Через обстріли на Харківщині сталася масштабна пожежа у навчальному закладі

За добу на Харківщині через бойові дії виникла одна пожежа, повідомили у ДСНС. Проте значна – вогонь охопив 500 квадратних метрів.

“Протягом доби сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами в Куп’янському районі області. Горів навчальний заклад на площі пожежі понад 500 кв. м”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу рятувальники 21 раз виїжджали гасити пожежі, 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 8 разів – на допомогу населенню, поліції та комунальникам. Піротехніки вилучили та знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ за добу на Харківщині під обстрілом опинилися райони дев’яти населених пунктів: п’ять із них – на Слобожанському напрямку та чотири – на Куп’янському. Також по регіону 31 жовтня завдали ракетного удару з території РФ . П’ять ракет прилетіли до Харкова та Чугуївського району.