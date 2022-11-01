Через обстріли на Харківщині сталася масштабна пожежа у навчальному закладі
За добу на Харківщині через бойові дії виникла одна пожежа, повідомили у ДСНС. Проте значна – вогонь охопив 500 квадратних метрів.
“Протягом доби сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами в Куп’янському районі області. Горів навчальний заклад на площі пожежі понад 500 кв. м”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Усього за добу рятувальники 21 раз виїжджали гасити пожежі, 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 8 разів – на допомогу населенню, поліції та комунальникам. Піротехніки вилучили та знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети.
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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ за добу на Харківщині під обстрілом опинилися райони дев’яти населених пунктів: п’ять із них – на Слобожанському напрямку та чотири – на Куп’янському. Також по регіону 31 жовтня завдали ракетного удару з території РФ . П’ять ракет прилетіли до Харкова та Чугуївського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 08:25;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині через бойові дії виникла одна пожежа, повідомили у ДСНС. Проте значна – вогонь охопив 500 квадратних метрів".