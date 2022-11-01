Избила дочь: жительницу Харьковщины могут лишить родительских прав

Жительница Харьковской области избила свою 15-летнюю дочь. Теперь женщину могут лишить родительских прав.

Во время ссоры женщина избила девочку. Та прибежала к подружке и рассказала, что произошло. Родители подруги сообщили о происшествии в полицию и вызвали скорую, которая доставила девочку в больницу, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Девочку изъяли из семьи, а 35-летнюю горе-мать привлекли к административной ответственности за домашнее насилие по статьям 184 и 173-2 КУоАП. Решается вопрос о лишении родительских прав.